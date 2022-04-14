Экопроект по подготовке общественных инспекторов запустят в Коми

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14 апреля 2022, 18:52

Фото: pixabay.com

Эколого-просветительский проект по подготовке общественных инспекторов от Росприроднадзора, способных оперативно реагировать на разливы нефтепродуктов, планируют запустить в 2022 году в Республике Коми. В перспективе проект могут распространить на все регионы Арктической зоны России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сенатора от региона Елену Шумилову.

«Обучение пройдет в два этапа — это теория, которую мы будем давать на базе УГТУ, где люди получат специальность к своей уже имеющейся специальности и, естественно, полномочия по сотрудничеству с Росприроднадзором», - пояснила сенатор.

Общественные экологические инспекторы появились в России в 2016 году. Это граждане, добровольно и безвозмездно помогающие органам государственного надзора.

Сейчас по данным исследования Центра перспективных управленческих решений, у общественных инспекторов в России противоречивый юридический статус.