Искусственный интеллект смог «по запаху» отличить качественный виски от подделки

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14 апреля 2022, 13:23

Фото: pixabay.com

В то время как знаток может отличить хороший виски от заурядного только по запаху, большинство любителей полагаются на этикетку или советы друзей. Теперь на помощь придет искусственный интеллект, сообщает телеканал «Наука».

Так как стоимость некоторых брендов составляет пяти- или шестизначную сумму — это создает широкое поле для мошенничества. Чтобы бороться с этим, исследователи из Австралии разработали «электронный нос», который может отличать виски разных брендов от контрафакта, «обнюхивая» напиток.

«До сих пор для определения качества виски требовался либо обученный знаток, который тоже мог ошибаться, либо сложный и трудоемкий химический анализ», — сказал доцент Стивен Су из Сиднейского университета, руководивший исследованием.

Исследователи использовали созданный ими прототип «электронного носа» (он называется NOS.E), чтобы определить различия между шестью сортами виски. В эксперименте использовались образцы трех смешанных солодовых и трех односолодовых виски. Нейросеть справилась менее чем за 4 минуты, назвав торговую марку, регион происхождения и класс напитка. Электронный нос достиг 100% точности при определении региона, 96,15% — для бренда и в 92,31% правильно оценил качество.

Программа, используемая в NOS.E, имитирует обонятельную систему человека, используя восемь газовых сенсоров. Массив датчиков создает матрицу сигналов в соответствии с молекулами запаха, с которыми вступает в контакт. Затем они анализируются с помощью машинного обучения.

Эта технология найдет применение не только в алкогольной промышленности, но и, например, в элитной парфюмерии. Или может использоваться для обнаружения, например, контрабанды рогов черного носорога на черном рынке. Не говоря уже о том, что она имеет большой потенциал для применения в области здравоохранения, считают ученые.