Изменение климата увеличивает количество осадков в ураганах

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14 апреля 2022, 12:40

Фото: pixabay.com

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что глобальное потепление превысило почасовую норму осадков в тропических штормах и ураганах на 5-10%, а за 170 лет с 1850 года интенсивность дождей и ураганов выросла в среднем на 10%, сообщает СNN.

Количество осадков от ураганов во время смертельного, рекордного сезона 2020 года было на целых 11% выше средней нормы.

«Это означает, что изменение климата не только влияет на наш сезон ураганов, но и влияет на самые экстремальные штормы немного больше», — сказал CNN Кевин Рид, ученый по климату и ураганам в Университете Стоуни-Брук и ведущий автор исследования.

«Таким образом, ключевой вывод заключается в том, что изменение климата уже здесь, и что оно уже влияет на наши сезоны ураганов».

После штормового нагона наводнение от осадков является вторым по величине убийцей в ураганах и тропических штормах. Исследование, проведенное во вторник, предполагает, что угроза уже увеличивается в течение последних нескольких десятилетий и, вероятно, будет увеличиваться еще больше в будущем, потому что более теплый воздух может удерживать больше водяного пара, что приводит к более высоким показателям осадков.



По данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата. По мере того, как люди продолжают закачивать парниковые газы в атмосферу, Земля будет продолжать нагреваться, а последствия ураганов станут хуже, говорят ученые.

Все это вредит и природе, и экономике: климатологи считают, что единственный способ предотвратить усиление ураганов — отказаться от ископаемого топлива.