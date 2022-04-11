Изменение климата, вероятно, сделает сезон муссонов в Индии более влажным и опасным

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11 апреля 2022, 14:53

Фото: pixabay.com

Ежегодный летний муссон в Южной Азии начинается в этом месяце. Новое исследование указывает на более разрушительные штормы, пишет «The New York Times».

Ученые изучали в течение многих лет, влияние изменения климата на нарушение сезона муссонов. Прошлые исследования, основанные на компьютерных моделях, показали, что глобальное потепление, вызванное парниковыми газами, и повышенная влажность в нагретой атмосфере приведут к более дождливым летним сезонам муссонов и непредсказуемым экстремальным осадкам.

Сезон муссонов, который обычно длится с июня по сентябрь, приносит огромное количество осадков в Южную Азию, которые имеют решающее значение для аграрной экономики региона.

Эти дожди влияют на жизнь пятой части населения мира, питая или уничтожая посевы, а порой вызывая разрушительные наводнения, унося жизни и распространяя загрязнение.

Ученые пробурили скважины в Бенгальском заливе, в северной части Индийского океана, где сток от сезонов муссонов стекает с субконтинента и взяли образцы керна для изучения. Образцы керна были длиной 200 метров и содержали богатую информацию о муссонных осадках.

В более влажные сезоны в залив поступает больше пресной воды, что снижает соленость на поверхности. Планктон, живущий на поверхности, умирает и погружается в отложения ниже, слой за слоем.

Работая с образцами керна, ученые проанализировали ископаемые раковины планктона, измеряя изотопы кислорода, чтобы определить соленость воды, в которой они жили. Периоды большого количества осадков и низкой солености наступили после периодов более высоких концентраций атмосферного углекислого газа, более низких уровней глобального объема льда и последующего усиления региональных ветров, несущих влагу.

Исследования показывают, что теперь, когда человеческая деятельность повышает уровень атмосферных парниковых газов, мы можем ожидать появления тех же муссонных моделей.

Стивен Клеменс, профессор наук о земле, окружающей среде и планетах в Университете Брауна и ведущий автор исследования, сказал: «Мы можем подтвердить, что за последние миллион лет увеличение содержания углекислого газа в атмосфере сопровождалось значительным увеличением количества осадков в южноазиатской муссонной системе».

Прогнозы климатических моделей удивительно согласуются с тем, что мы видим за последние миллион лет», - сказал он.

Правда ученые оставили без объяснений вопрос, если температуры повторялись в течении миллионов лет, почему они не считаются естественными колебаниями климата, а отнесены к антропогенной деятельности человека.