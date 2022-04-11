Экологи России просят признать Greenpeace и WWF иноагентами

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11 апреля 2022, 10:51

Фото: соцсети

Российское экологическое общество (РЭО; объединяет экологов, представителей бизнеса и органов власти) в начале апреля попросило Минюст проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет соответствия их статусу иностранного агента, сообщает издание «Ведомости».

Но этому мешает их статус отделений иностранной организации в России.

В письме РЭО указывает, что сталкивается с «недружественными действиями» зарубежных НПО WWF и Greenpeace в отношении государственной экологической политики. В частности, по мнению российских экологов, эти организации формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы.

Ранее, в конце марта этого года, парламентарии Чукотки потребовали прекратить работу фонда WWF в регионе. Депутаты уверены, что лоббируемое WWF создание «12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья» угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы местных жителей.

ИД «Коммерсант» сообщил, что фонд опроверг такие обвинения. «Проекта запрета хозяйственной деятельности в 12-мильной зоне на всей протяженности арктического побережья РФ не существует и не может существовать», — говорится в официальном ответе WWF России.