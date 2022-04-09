Исследование: Листья моринги показывают перспективность в качестве пребиотика с эффектами против ожирения

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9 апреля 2022, 16:29

Фото: Herbs news

Ученые из Нанкинского университета китайской медицины выяснили, что полисахарид, присутствующий в растении моринга (Moringa oleifera), имеет потенциальное применение в качестве пребиотика со свойствами против ожирения. Исследование было опубликован в Journal of Medicinal Food.

Моринга может улучшить здоровье кишечника и имеет долгую историю использования в традиционной медицине по всему миру, пишет «Herbs news».

Растение, родом из Южной Азии, имеет несколько применений в Аюрведе, от облегчения головных болей и облегчения запоров до содействия потере веса и улучшению либидо. Недавние исследования, на самом деле, показали, что моринга может потенциально снизить уровень холестерина, регулировать уровень сахара в крови и лечить другие проблемы со здоровьем.

В своем отчете китайская команда изучила пользу для здоровья MOs-2-a (1,35 x 104 Da) на мышах. В частности, команда изучила, может ли полисахарид улучшить здоровье кишечника. В течение месяца мышей лечили МО-2-а. За это время команда измерила массу тела мышей, иммунитет и здоровье их кишечника.

Результаты показали, что мыши, получавшие МО-2-а, имели значительно лучший иммунитет, чем их собратья не принимавшие морингу. Кроме того, у мышей было больше штамма кишечных бактерий, известного своими свойствами против ожирения. По словам команды, полисахарид моринги может улучшить функцию пищеварительных ферментов для разложения крахмала, липидов и белка в пище.

«Полисахарид листьев M. oleifera может быть многообещающим пребиотиком, который проявляет эффект укрепления здоровья».

Моринга, наряду с льняным семенем, овсом и миндалем, являются известными растительными продуктами, которые могут эффективно снижать уровень холестерина. Это помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у человека — пишут исследователи.