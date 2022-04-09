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25-й солнечный цикл опережает официальный прогноз

, 13:47

25-й солнечный цикл опережает официальный прогноз
Фото: pixabay.com

Новые данные NOAA о количестве солнечных пятен подтверждают, что 25-й солнечный цикл опережает официальный прогноз, и разрыв растёт: количество солнечных пятен уже 18 месяцев подряд превышает предсказанные значения, сообщает «Центр ФОБОС».

А количество солнечных пятен в марте более чем в 2 раза превысило прогноз и стало самым высоким за последние почти 7 лет.

В прогнозе, разработанном Группой прогнозирования солнечного цикла, куда входят учёные, представляющие NOAA, НАСА и Международное сообщество космической энергии (ISES), ожидалось, что 25-й солнечный цикл достигнет пика в июле 2025 года как относительно слабый цикл, аналогичный по величине своему предшественнику – 24-му солнечному циклу.

В марте 2022 года на Солнце произошло 146 солнечных вспышек, в том числе одна рентгеновская вспышка и 13 вспышек класса М, то есть средних по интенсивности, а полярные сияния были замечены далеко на юге, например, в Колорадо (38° СШ) и Небраске (42° СШ), а также в относительно южных широтах России. Если нынешние тенденции сохранятся, апрельское Солнце будет ещё более активным.

Добавим, что с начала апреля один день прошёл с магнитными бурями, и только в течение одних суток магнитосфера Земли была в спокойном состоянии.

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