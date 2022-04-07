В Сибири открылся сезон клещей

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7 апреля 2022, 13:46

Фото: pixabay.com

В этом году первый случай присасывания клеща зарегистрировали в Западной Сибири. В Республике Алтай пострадала 45-летняя женщина. Ей бесплатно ввели иммуноглобулин против клещевого энцефалита и назначили курс антибиотиков для профилактики других инфекций, возбудителями которых может быть заражен клещ. Вслед за этим случаем в Новосибирске ребенок принес домой клеща на одежде, сообщает «ecosphere.press».

Нынешняя зима была мягкой, и уже в первых числах апреля в южной части Западной Сибири установились плюсовые температуры. Специалисты полагают, что массовая атака клещей вот-вот начнется.

Сибирь — это эндемичный регион по вирусному клещевому энцефалиту, то есть территория, где заражённых клещей очень много. От укуса клеща можно заболеть боррелиозом, эрлихиозом и анаплазмозмой человека.

Энцефалит считается арбовирусом (это означает передающийся насекомыми), которым человек в 98% случаев заражается после укуса клеща. Остальные 2% – передача через сырое молоко, в основном козье.