Калифорния высыхает?

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7 апреля 2022, 12:33

Фото: pixabay.com

Трехлетняя засуха в Калифорнии, по-видимому, продолжится и станет серьёзной угрозой, поскольку снежный покров Сьерра-Невада, который обеспечивает 30 процентов водоснабжения штата, в настоящее время находится на одном из самых низких уровней за последние семь десятилетий, сообщает издание «Сlimate news».

Датчики, установленные по всему массивному горному хребту, показывают, что уровни снежного покрова составляют около 39 процентов от нормы.

Десятки калифорнийских общин практически полностью остались без воды прошлой осенью из-за продолжительной засухи.

Возвращаясь к 1950 году, только пять раз уровень снега был меньше, чем в настоящее время. Все они произошли во время крупных засух: в 2015 году (пять процентов от нормы), 2014 году (25 процентов), 1977 году (25 процентов), 1988 году (29 процентов) и 1976 году (37 процентов).

Аналогичные условия существуют и в других частях штата. В январе, феврале и марте только 1,13 дюйма дождя выпало на Сан-Франциско, что представляет собой 173-летний минимум за этот трехмесячный период, по крайней мере с тех пор, как записи начали вестись во время Золотой лихорадки 1849 года.

К счастью для «Голден Стэйт», в октябре и декабре прошлого года наблюдались значительные штормы, иначе снежный покров Сьерра был бы еще ниже. То же самое касается Сан-Франциско и других районов, где также наблюдались осадки в течение этих месяцев.

«Это уже третий год подряд засухи», — говорит директор Центра наук о водоразделах Калифорнийского университета в Дэвисе Джей Лунд.

«У нас было больше осадков в Северной Калифорнии, чем в прошлом году, и немного больше, чем в 2020 году. Но у нас был очень долгий, сухой период с высокими температурами за последние три месяца, и это не очень хорошо. Он высушивает все почвы и испаряет снежный покров. В этом году мы можем получить меньше стока в водохранилища, чем в 2020 или 2021 году».

Эксперты, обвиняют изменение климата в условиях засухи. Несмотря на то, что такие события происходили всегда, глобальное потепление, по-видимому, «делает их более серьезными».

С прошлого года все 58 округов Калифорнии находятся в чрезвычайной ситуации с засухой. Губернатор Гэвин Ньюсом недавно приказал 420 крупнейшим водным агентствам в штате увеличить водосбережение, перейдя на «уровень 2» своих планов на случай засухи.