Высота снежного покрова в ХМАО за осенне-весенний период превысила норму более чем в 1,5 раза

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7 апреля 2022, 12:03

Фото: pixabay.com

Количество осадков, выпавших в Ханты-Мансийском автономном округе за осенне-весенний период 2021-2022 годов, в 1,5-2 раза превысило норму, сообщает ТАСС.

«Высота снежного покрова по итогам осенне-зимнего сезона составила от 62 см по южным районам Югры до 108 см по остальной территории при норме от 32 см по южным районам до 74 см по остальной территории. То есть высота снежного покрова в текущем осенне-весеннем периоде оказалась значительно выше нормы», - сказала начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

По ее словам, с декабря 2021 года по февраль 2022 года температурный фон на территории Югры был выше нормы, а температура воздуха на большей части ХМАО была выше нормы на два-восемь градусов.