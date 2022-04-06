Что нельзя делать на своих шести сотках

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

6 апреля 2022, 17:53

В апреле стартует дачно-огородный сезон. В течение последних лет российские власти ввели ряд запретов и ограничений на дачах, которые грозят серьёзными штрафами.



Сегодня существуют чёткие правила, регламентирующие обращение с огнём и приготовление шашлыков на дачных и огородных участках. Так, мангал должен располагаться не ближе чем в 2 метрах от забора, поленницы или беседки и не ближе чем в 5 метрах от стены дома. Если же речь идёт о разведении открытого огня, то тут правила ещё более жёсткие. Минимальное расстояние от ближайших построек, лиственных и хвойных деревьев должно составлять 50, 100 и 30 метров соответственно. Также территория радиусом в 10 метров вокруг костра должна быть освобождена от всего, что даже теоретически может воспламениться, – сухостоя, травы, мусора. Правила даже предусматривают окапывание кострища минерализованной (засыпанной гравием или другим похожим материалом) полосой шириной от 40 сантиметров – но понятно, что вряд ли кто-то будет заниматься этим на своих участках. За нарушение указанных правил незадачливым дачникам грозят штрафы от 2 до 5 тыс. рублей в зависимости от «масштаба бедствия».



Сжигать траву или мусор разрешается только в металлических ёмкостях, расположенных на безопасном расстоянии от строений и деревьев.



Не так давно россиян будоражила новость и о штрафах за сорняки на дачном участке, которые занимают не менее 20–25% от общей площади участка. За заросшие борщевиком, одуванчиками и ромашкой участки придётся серьёзно раскошелиться: штрафы составляют от 20 до 50 тыс. рублей.



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