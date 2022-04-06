Токсичный крысиный яд убивает все больше хищных птиц Англии

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6 апреля 2022, 17:37

Фото: pixabay.com

Высокотоксичный крысиный яд убивает все большее число хищных птиц, как показывают цифры. Активисты дикой природы призывают запретить его использование на открытом воздухе, сообщает «Тhe guardian».

Начиная с 2005 по 2019 год количество мертвых хищных птиц, найденных там, где основным ядом в их организме был бродифакум (крысиный яд), фиксируется каждый год. Это изменилось в 2020 году, когда было найдено 23, увеличившись с четырех в 2019 году. Двадцать пять были найдены в первой половине 2021 года.

Бродифакум является мощным антикоагулянтом, который заставляет животных, которые глотают его, кровоточить внутренне, часто в течение нескольких дней, прежде чем умереть.

Эксперты, наблюдающие за орланом-белохвостом, который умер в январе, считают, что из-за его движений, отслеживаемых спутниковой меткой, он страдал и мучился в течение нескольких дней, прежде чем погиб.

До 2016 года использование яда на улице было запрещено, и он был разрешен только для использования в помещении, например, в местах хранения продуктов питания, сараях и домах.

Теперь его можно использовать снаружи, рядом со зданиями, а егерей и землевладельцев предупреждают об удалении мертвых грызунов в районах, где был применен яд, чтобы хищники не ели их.

Орлан-белохвост вымер в Великобритании в 19 веке, причем охота упоминалось в качестве ведущего фактора его гибели. Крупный хищник был вновь завезен на остров Малл в Шотландии и остров Уайт в Англии.

Даже если яд не используется намеренно для убийства орлов и других хищных птиц, включая красных коршунов, канюков и куриных луней, известно, что он биоаккумулируется в пищевой цепи и наносит большой вред, так как мелкие грызуны, для которых предназначен яд, также являются добычей этих птиц.

Считается, что широкое использование этого яда может поставить под угрозу реинтродукцию орлов.

Эксперты считают, что бродифакум и другие высокотоксичные антикоагулянтные родентициды должны быть запрещены для использования во внешних условиях, потому что их экологический след просто слишком велик.