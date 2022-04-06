Таяние льдов Антарктики могут ускорить озёра из талой воды

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6 апреля 2022, 16:05

Фото: pixabay.com

Климатологи из британского Даремского университета открыли свидетельства того, что в последние годы на территории Восточной Антарктики всё чаще и чаще возникает большое число озёр из талой воды. По мнению специалистов, быстрый рост их количества в будущем резко ускорит таяние самых стабильных частей южной полярной шапки, сообщает «Центр ФОБОС» со ссылкой на ТАСС.

Расчёты гляциологов показывают, что размеры озёр из талой воды резко увеличиваются во время необычно тёплых летних сезонов. Это говорит о том, что их площадь заметно вырастет в ближайшие годы в результате глобального потепления. По этой причине темпы сокращения площади льда Антарктики могут резко вырасти, заявили учёные.

Климатологи предполагают, что первыми и главными жертвами глобального потепления станут заполярные регионы Земли и горные ледники. В последние годы температура на их территории стала выше на 4–9°С, чем в прошлые столетия, что уже необратимо приведет к заметному сокращению их площади и освобождению больших территорий Антарктики и Арктики ото льда.

Темпы таяния восточного ледового щита резко увеличились. В результате возникнет угроза дестабилизации ледового массива и его раскола на несколько менее крупных ледников, каждый из которых будет ещё более уязвим к действию глобального потепления, чем текущие льды Восточной Антарктики, сделали вывод специалисты.