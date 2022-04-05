«Древо жизни» может помочь замедлить изменение климата

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5 апреля 2022, 16:25

Фото: pixabay.com

Согласно новому исследованию, изменение способа сбора фруктов с «дерева жизни» может иметь чрезвычайно положительные экологические и финансовые последствия в Амазонии, сообщает «eurekalert.org».

Международная исследовательская группа, совместно возглавляемая Университетом Лидса и Перуанским научно-исследовательским институтом Амазонки впервые показали широко распространенный вред, причиненный в Перу вырубкой пальмы Mauritia flexuosa для сбора ее плодов.

Ученые изучили, где и почему деревья были вырублены, создав подробные карты и анализ, чтобы выявить степень экологического и экономического ущерба, причиненного вырубкой пальм.

«Вырубка женских пальм для сбора фруктов вдвое сократила общее производство плодов этой пальмы, доступной для местных общин.

«Тем не менее, изменение способа сбора фруктов может увеличить как количество плодоносящих пальм, так и ценность этих экосистем амазонских торфяников для людей».

Исследование, опубликованное в Nature Sustainability, использует данные с 93 участков в пальмовых болотных лесах, которые находятся на обширных низменных тропических торфяниках на северо-востоке Перу. Mauritia flexuosa является наиболее распространенным видом деревьев в этих торфяных экосистемах, которые имеют самую высокую концентрацию углерода в любой части обширного региона Амазонки.

Плоды пальмы, известные как агуахе, широко используются в приготовлении пищи и напитков и являются важной частью экономики Северного Перу. Там, где в настоящее время собирают урожай, продажа его плодов составляет 15-22% доходов семьи.

Вид двудомный - есть как женские, так и мужские деревья – но только женские приносят плоды. Поскольку женские деревья вырубаются для сбора плодов, то в основном преобладают пальмы мужского рода не плодоносящие.

Исследовательская группа обнаружила, что в тех немногих местах, где используется альтернативный метод сбора урожая - лазание по деревьям для сбора плодов - есть большее количество плодоносящих женских деревьев.

Лазание позволяет избежать убийства деревьев, которым требуется около 10 лет, чтобы достичь зрелости, вырастая до 40 метров в высоту. Перейдя на лазание по деревьям для сбора плодов, общий урожай может увеличиться на 51% и генерировать 62 миллиона долларов в год для местной экономики.

Увеличение ценности этих неповрежденных лесов также принесет значительные экологические выгоды: во всем мире тропические торфяники являются одним из наиболее богатых углеродом ландшафтов, и сохранение этого углерода в земле имеет решающее значение для сокращения количества парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.

Эти леса также обеспечивают широкий спектр ресурсов и имеют высокую культурную ценность для коренных общин и плодов Mauritia flexuosa, описанного как «древо жизни» к 19 году.й Исследователь века Александр фон Гумбольдт, также предоставляет источник пищи для птиц, рыб и млекопитающих.

Сокращение обезлесения тропических лесов является глобальным приоритетом для смягчения последствий изменения климата. Достижение успеха зависит от повышения ценности живого леса для людей, которые живут в этих ландшафтах. Это исследование демонстрирует путь к сохранению леса в одном из самых богатых углеродом ландшафтов на планете.