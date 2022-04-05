В Госдуму внесен законопроект о навозе

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5 апреля 2022, 15:27

Фото: pixabay.com

Навоз могут исключить из реестра опасных отходов, соответствующий законопроект внесён на рассмотрение ГД. Специалисты предполагают, что документ может быть принят в первом чтении.

Авторы законопроекта предлагают относить навоз и помёт не к опасным отходам, а к побочным продуктам, которые не оказывают влияния на окружающую среду, сообщает «НИА Экология» со ссылкой на Известия.

Дело в том, что в последнее время в России происходит истощение почв. Вместе с тем всё, что связано с приготовлением органических удобрений с использованием для этого навоза, занесено в закон об отходах и отнесено к определенным классам опасности и подвергается штрафам.

Конечно, нужна какая-то золотая середина, иначе фермерские хозяйства просто разорятся на утилизации навоза.

Начиная с 2015 года сельхозтоваропроизводители сталкиваются с проблемой неоднозначного толкования законодательства, касающегося отходов, в отношении навоза и помета.