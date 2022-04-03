Многолетняя засуха 2018–2020 годов в Европе стала беспрецедентной за последние 250 лет

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3 апреля 2022, 15:46

Фото: pixabay.com

2018 год был разрушительным для европейских фермеров. Уровень осадков в большей части Центральной Европы был на 80% меньше, чем обычно, а температура взлетела до рекордных уровней. Лесные пожары вспыхнули в скандинавских странах, и на большей части европейского континента сельскохозяйственные культуры дали самые низкие урожаи за последние десятилетия, сообщает «Тhe guardian».

Но на этом все не закончилось. Засушливые условия и высокие температуры вернулись в большую часть Европы летом 2019 и 2020 годов. Теперь новое исследование показывает, что эта многолетняя засуха установила новый ориентир, завоевав звание самой интенсивной засухи для Европы за последние 250 лет.

Изучая климатические записи, датируемые 1766 годом, исследователи обнаружили, что европейская засуха с 2018 по 2020 год была беспрецедентной по своей интенсивности, охватывая более трети континента в течение более двух лет.

«Засуху 2018–2020 годов можно рассматривать как тревожный звонок для сельскохозяйственной политики», — пишут исследователи в своей статье, опубликованной в журнале Earth's Future.

Наблюдаемое увеличение частоты засух и волн тепла в Северном полушарии в 21 веке создает непосредственные социально-экономические угрозы, влияющие на благосостояние людей, вызывая негативные последствия для здоровья. Эти неблагоприятные гидрометеорологические условия могут привести к сельскохозяйственным и экологическим последствиям, таким как потеря урожая, плохое качество воды в водоемах и лесным пожарам.

Сокращение стока в результате засухи в сочетании с высокими температурами воздуха также создает угрозу для существующей инфраструктуры.

Несколько авторов сообщали о случаях снижения холодопроизводительности на электростанциях, снижения тоннажа при речном транспорте и падения уровня водохранилищ, приводящего к нехватке питьевой воды.

По оценкам последнего доклада Европейской комиссии, текущие ежегодные денежные потери по всей Европе из-за засухи составляют 9 миллиардов евро каждый год. В зависимости от региона, от 39% до 60% потерь связаны с сельским хозяйством, 22%-48% - с энергетическим сектором, а 9%-20% общего ущерба приходится на системы общественного водоснабжения.

Это исследование предоставляет новые доказательства того, что продолжающееся глобальное потепление усугубляет текущие засухи, которые негативно влияют на сельское хозяйство по всей Европе.