При расчистке рек в Воронежской области Росприроднадзор выявил нарушения, которые запустили активные процессы обрушения берегов

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2 апреля 2022, 16:12

Фото: с сайта Росприроднадзора

Сотрудниками Росприроднадзора была проведена проверка и оценка реализации в регионе водоохранных мероприятий, в том числе реализуемых в рамках национального проекта «Экология». Обследование осуществлялось на реках Икорец, Подгорная и Тавровка, сообщается на официальной странице ведомства.

Проверка носила внеплановый характер, велась в период ледостава, что не позволило Управлению измерить все участки рек, на которых шли работы. Например, на реке Икорец расчистка проводилась на участках общей протяженностью 11,67 км.

В частности, на обследованных участках был зафиксирован недобор грунта на глубину в диапазоне от 30 сантиметров до 2,5 метров. Также установлено, что подрядчиком, с целью создания видимости достижения проектных отметок, на ряде участков русла грунт изымался за границами производства работ из коренного берега, что не было предусмотрено проектом и впоследствии запустило активные процессы обрушения нарушенных берегов и их эрозии.

По оценкам экспертов Балтийской Техмордирекции, такая работа не только не будет способствовать оздоровлению водотока, но способна уже в ближайшее время привести к его дальнейшей деградации на отдельных участках.

Кроме того, проверкой было установлено, что организации, осуществлявшие контроль за ходом производства работ по расчистке реки Икорец, фиксировали отклонения от проектных решений, представляли в департамент информацию о том, что такие нарушения имеются, но со стороны уполномоченного органа своевременных мер реагирования в отношении подрядчика не принималось.