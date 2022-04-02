Исследование: люди потребляют около пяти граммов пластиковых частиц в неделю — эквивалент веса кредитной карты

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2 апреля 2022, 15:38

Фото: pixabay.com

Сколько пластика находится в вашем кишечнике? Если вы думаете, что ответ равен нулю, вы ошибаетесь. Недавний обзор предполагает, что люди потребляют около пяти граммов пластиковых частиц в неделю — эквивалент веса кредитной карты, - говорит Лукас Кеннер, соавтор исследования из Медицинского университета Вены, которое было опубликовано в журнале Exposure & Health.

Нанопластики — это любые пластмассы размером менее 0,001 миллиметра. Микропластик, с другой стороны, составляет от 0,001 до 5 миллиметров и в некоторых случаях все еще виден невооруженным глазом. Большинство микропластиков и нанопластиков попадают в пищевую цепочку человека из упаковочных отходов, сообщает «Gutnews».

Частицы пластика могут попадать в организм через морепродукты, морскую соль или питьевую воду. Одно исследование, упомянутое в обзоре, показало, что люди, которые пили рекомендуемые 1,5-2 литра воды в день из пластиковых бутылок, поглощают 90 000 пластиковых частиц в год только от этого способа приема воды. Люди, которые выбирают водопроводную воду, уменьшают количество проглоченного ими примерно до 40 000 пластиковых частиц.

Исследования, изучающие количество микро- и нанопластиковых частиц в желудочно-кишечном тракте, показали, что его присутствие изменяет состав микробиома кишечника. Изменения, которые он вносит, связаны с появлением метаболических заболеваний, таких как диабет, ожирение или хронические заболевания печени.

Мало того, что изменения в микробиоме кишечника очевидны, но ученые также раскрыли молекулярные механизмы поглощения микро- и нанопластиковых частиц в ткани кишечника. Как микропластиковые, так и нанопластичные частицы потенциально активируют механизмы, участвующие в местном воспалении и иммунном ответе. Данные показали, что нанопластики, в частности, запускают химические пути, участвующие в образовании рака.

Отказ от пластмасс и вещей, в которых большинство из них содержат пластиковые частицы, будет иметь большое значение, чтобы помочь организму лучше справляться с пластиком, с которым он сталкивается, и легче устранять их.

«Все пластмассы сделаны из токсичных химических веществ», — написал кто-то в Natural News. «Думать, что они не будут выщелачиваться в воду, — это прямое невежество и глупость».