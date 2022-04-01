Радионова: Росприроднадзор находится на месте пожара на нефтебазе Белгорода

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1 апреля 2022, 13:58

Фото: Соцсети

Пожар начался ночью на 8 резервуарах с топливом объёмом по 2 тысячи куб. метров каждый. Есть угроза перехода огня ещё на 16 ёмкостей, но специалисты МЧС делают всё возможное, чтобы предотвратить новое возгорание, об этом в телеграм сообщает глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Всего на территории предприятия находится 27 резервуаров с топливом, 14 из них — объёмом 2 тыс. куб. м.

Инспекторы Службы отслеживают ситуацию с загрязнением воздуха продуктами горения. Принимаются оперативные меры реагирования.