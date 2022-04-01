Россия открыла пожароопасный сезон

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

1 апреля 2022, 13:48

Фото: Соцсети

Рослесхоз готовится к «тяжелому и непростому» лету. Пожароопасный сезон, предупреждают чиновники, уже открыт в десяти российских регионах. Риски возникновения пожаров в конце марта в ведомстве прогнозируют в восьми субъектах, а к апрелю — еще в 17, сообщает ИД «Коммерсант».

Сейчас пожароопасный сезон открыт в десяти регионах: Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Осетии, Астраханской области и части территории Приморского края, на части территории Амурской, Калининградской областей, а также частично в Забайкальском и Краснодарском краях.

Всего с начала года на территории страны было зарегистрировано 72 лесных пожара на общей площади 7,8 тыс. га, отмечают в Рослесхозе. При этом значительное число природных пожаров регистрируется в зоне экономической деятельности. В ведомстве указывают, что одной из основных причин пожаров являются неконтролируемые выжигания сухой травы.

С начала года пожарные реагировали более 200 раз на палы сухой травы, огнем уничтожено более 35,7 тыс. га сухой растительности.

По подсчетам «Гринписа России», 2021 год оказался рекордным по масштабу пожаров в XXI веке. Только от лесных пожаров, по данным информационной системы «ИСДМ-Рослесхоз», пострадала территория в 18,8 млн га.