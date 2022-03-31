В Белградской крепости обнаружили Водные ворота XV века

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31 марта 2022, 16:40

Фото: pixabay.com

Эта часть крепости ранее была скрыта из-за железнодорожных путей и была раскопана археологами в рамках реализации первого этапа работ по строительству линейного парка от Бетон-Халы до бастиона Святого Иакова, сообщает ТАСС.

«Пояс береговых укреплений Белградской крепости до сих пор оставался наименее изученным из-за железной дороги и высокого уровня грунтовых вод. Укрепление береговой зоны крепости началось в первые десятилетия XV века, а окончательный вид этот валовый путь получил в середине XVIII века», - цитируют Вечерне новости слова заместителя мэра Белграда Горана Весича.

Береговой вал первый раз пострадал при обороне Белграда в 1521 году от войск Османской империи. Работы по его реконструкции велись турками с конца XVII века и продолжались во время австрийской оккупации. Внутри валов находились Водные ворота, которые были повреждены во время Первой и Второй мировых войн, особенно в 1942 году, когда железная дорога в этом месте была расширена для нужд армии.