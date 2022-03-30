Парламентарии Чукотки потребовали прекратить работу фонда WWF в регионе

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30 марта 2022, 12:48

Фото: соцсети

Депутаты думы Чукотского АО заявили о «нежелательности работы» в регионе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Парламентарии уверены, что лоббируемое WWF создание «12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья» угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы местных жителей, об этом сообщает Ид «Коммерсант».

«Создание такой зоны повлияет на обороноспособность нашей страны и ее экономическую безопасность, — полагает спикер окружной думы Валентина Рудченко. — Под угрозой будет проход судов по Северному морскому пути, прокладка оптико-волоконных линий интернет-связи. Пострадает традиционная хозяйственная деятельность береговых жителей, связанная с добычей морского зверя и рыбалкой. Все это может попасть под ограничения».

Свою землю мы не отдадим». Сопредседатель регионального штаба ОНФ на Чукотке Татьяна Минеева отметила, что, если зона, о которой идет речь, будет создана, это исключит какую-либо хозяйственную деятельность в ее пределах. «Не будем забывать, что там расположен шельф, богатый залежами углеводородов. Это не дает покоя другим государствам», — настаивает она.

«Проекта запрета хозяйственной деятельности в 12-мильной зоне на всей протяженности арктического побережья РФ не существует и не может существовать», — говорится в официальном ответе WWF России.

В WWF предположили, что депутаты ведут речь о морской охранной зоне национального парка «Берингия», которая создается на основании федерального закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). «WWF России действительно участвует в проектировании данной охраняемой акватории по просьбе Министерства природных ресурсов и экологии России, — отмечают в нацпарке. — Участие экспертов фонда в проектировании морской охранной зоны национального парка не имеет отношения к соглашению фонда с правительством Чукотки».