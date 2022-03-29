Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

В Татарстане из Волги и Камы планируют поднять около 75 затонувших судов

, 15:47

В Татарстане из Волги и Камы планируют поднять около 75 затонувших судов
Фото: pixabay.com

Суда, затонувшие в Волге и Каме на территории Татарстана, начнут поднимать в этом году по национальному проекту «Экология», сообщает ТАСС.

Предполагается поднятие 75 кораблей, которые наносят ущерб окружающей среде, сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Чтобы обосновать необходимость таких работ, министерство организовало проведение водолазного обследования, во время которого доказали негативное воздействие затонувших судов на водоемы.

Уборка России в рамках национального проекта идет без остановок.

Работы будут вести подразделения Росморречфлота. Сумму, которая потребуется на поднятие судов, министр не назвал.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Владимир Мединский об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле

«Мы говорим, что мы делаем шаг навстречу и говорим о возможности проведения встречи глав государств в рамках встречи министров иностранных дел и парафирования договора, - отметил Глава российской делегации по урегулированию ситуации на Украине, помощник президента РФ Владимир Мединский. - Для этого надо сделать сам договор, понять, о чем мы договорились. Главы МИД его парафируют, а главы государств, встречаясь на четверых таким образом, могут урегулировать какие-то оставшиеся вопросы».