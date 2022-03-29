В Татарстане из Волги и Камы планируют поднять около 75 затонувших судов

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

29 марта 2022, 15:47

Фото: pixabay.com

Суда, затонувшие в Волге и Каме на территории Татарстана, начнут поднимать в этом году по национальному проекту «Экология», сообщает ТАСС.

Предполагается поднятие 75 кораблей, которые наносят ущерб окружающей среде, сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Чтобы обосновать необходимость таких работ, министерство организовало проведение водолазного обследования, во время которого доказали негативное воздействие затонувших судов на водоемы.

Уборка России в рамках национального проекта идет без остановок.

Работы будут вести подразделения Росморречфлота. Сумму, которая потребуется на поднятие судов, министр не назвал.