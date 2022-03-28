В Восточной Антарктиде откололся шельфовый ледник размером с Нью-Йорк

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28 марта 2022, 16:08

Фото: NASA, Aqua MODIS 12 в марте 2022, apnews.com

Шельфовый ледник размером с Нью-Йорк рухнул в Восточной Антарктиде, в районе, который долгое время считался стабильным и не сильно пострадал от изменения климата, заявили обеспокоенные ученые, сообщает информационное агентство The Associated Press.

Процесс был обнаружен и заснят спутниковыми снимками. Пока это первый случай в истории человечества, когда в холодном регионе произошло обрушение шельфового ледника. По словам учёных, такого рода события никогда ранее не происходили в этой части континента.

Это произошло на фоне нового теплого рекорда на прошлой неделе, когда температура была выше нормы более чем на 18 С в некоторых местах Восточной Антарктиды. Ученые предполагают, что столь необычное потепление и обрушение ледника связаны между собой.