Антарктические буревестники не прилетели на свои привычные места гнездования на горе Свартамарен

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

28 марта 2022, 15:03

Фото: pixabay.com

В 1984 году на горе Свартамарен, Антарктида, насчитывалось более 400 000 антарктических буревестников. К 2020 году птиц было менее 100 000 особей. Но в 2022 году антарктические буревестники полностью исчезли из этого района, сообщает «Сlimate news».

Эти птицы относятся к единственному виду птиц в мире под родом Thalassoica. Их гнезда встречается в основном на континенте Антарктида, где они размножаются и отдыхают стаями (большими колониями) на паковых льдах. Их часто видели на островах дальнего континента, таких как Новая Зеландия и Австралия.

Джоанна Сулич, биолог и техник-исследователь из Норвежского полярного института, является руководителем полевых работ в Свартамарене в этом сезоне. Гора Свартамарен расположена в норвежском районе Queen Maud Land, в 200 километрах от Южного океана.

Во время полевых исследований Сулич сообщила, что в Свартамарене не было антарктического буревестника, когда их должны были быть тысячи, особенно во время сезона размножения. Она добавила, что такого никогда не случалось раньше и что Свартамарен знаменит тем, что в нем находится самая большая колония антарктических буревестников в мире.

С 1992 года Норвежский полярный институт располагает небольшой полевой станцией Тор, которая находится на высоте 1 625 метров над уровнем моря. Тор является базой для долгосрочного исследования и мониторинга популяций морских птиц на горе.

Себастьян Декамп, исследователь и биолог, является руководителем проекта по исследованию птиц в Svarthamaren. Он согласился, что было шокирующим и неожиданным видеть отсутствие птиц в горной местности.

Декамп добавил, что он и другие исследователи видели плохие сезоны раньше и что популяция антарктических буревестников сильно сократилась, но это беспрецедентно, то, что они зафиксировали в 2022 году.

По словам Декампса, популяция буревестника в последние годы варьировалась от 18 000 до 40 000 пар. Такое же количество птенцов было замечено в гнездах на Свартамарене. Он также ожидал аналогичных цифр на 2022 год.

Антарктические буревестники питаются крилем и рыбой, возможно сильные шторма и плохой доступ к продовольствию, привели к вымиранию?

И всё-таки исследователи полагают, что в то время, как птицы направлялись к своим обычным местам гнездования в этом году, суровая погода сделала невозможным пребывание, поэтому они вернулись в Южный океан. Декамп предупредил, что проблема с буревестниками является признаком того, что что-то «вот-вот произойдет в Южном океане».

Декамп добавил, что вымирание предполагает большую проблему с состоянием здоровья морской экосистемы, и что эксперты должны немедленно что-то сделать и пролить свет на то, что происходит в Антарктике - как на суше, так и на море.

По словам Декампа, трудно сказать, может ли исчезновение антарктических буревестников быть напрямую связано с изменением климата и он уверен, что большинство из них не погибли, а находятся в Южном океане в поисках других источников пищи.