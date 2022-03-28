Экологические итоги недели: Вечная мерзлота получит правовой статус; Казахстан сообщил об увеличении объема воды в Аральском море

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28 марта 2022, 12:27 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе учёные опубликовали несколько достойных внимания исследований. Например, о том, что в крови человека обнаружены пластиковые волокна, а акустические волны Солнца ведут себя странно. В Казахстане в умирающем Аральском море увеличился объём воды. В России вечная мерзлота получит правовой статус, сейчас на быстро тающих территориях с многолетними мерзлыми грунтами проживает около 2 миллионов россиян, и ситуация более чем серьезная.

В анализах крови человека обнаружены ПЭТ, полистирол и полипропилен. Такие данные опубликовали специалисты из Амстердамского свободного университета. Открытие показывает, что частицы могут путешествовать по телу и могут оседать в органах. Влияние на здоровье пока неизвестно. Исследователи обеспокоены тем, что в лабораторных испытаниях микропластик наносит ущерб клеткам человека. Огромное количество пластиковых отходов сбрасывается в окружающую среду, а микропластик теперь загрязняет всю планету - от вершины горы Эверест до самых глубоких океанов. Уже было известно, что люди потребляют крошечные частицы через пищу и воду, а также вдыхают их, и они были обнаружены в фекалиях младенцев и взрослых. Предыдущая работа показала, что дети, питающиеся из пластиковых бутылочек, глотают миллионы частиц микропластика в день.

Из 22 проб, частицы нашли в 17 - это практически у 80% протестированных людей, участвовавших в эксперименте.

«Наше исследование является первым признаком того, что у нас есть полимерные частицы в нашей крови — это прорывной результат», - сказал профессор Дик Ветхак, экотоксиколог из Vrije Universiteit Amsterdam в Нидерландах.

«Но мы должны расширить исследования и увеличить размеры выборки, количество оцениваемых полимеров...», - добавил он. По его словам, дальнейшие исследования, проводимые рядом групп из разных стран, уже ведутся.

Закон о мониторинге многолетней мерзлоты, скорее всего, будет принят Госдумой в первом полугодии 2022 года, заявил глава Минприроды Александр Козлов на итоговой коллегии Росгидромета. Проект закона предусматривает предоставление Росгидромету права мониторинга многолетней мерзлоты, что позволит создать современную систему наблюдения за её состоянием и поможет своевременно предотвратить разрушение строений и инфраструктуры, возведённых в регионах, расположенных в этой природной зоне. Из-за её деградации появляются гигантские воронки, наблюдается падение столбов линий электропередач, повреждение дорог, взлетно-посадочных полос и жилой инфраструктуры. На мерзлых грунтах стоят крупные города: Якутск, Мирный, Норильск, Салехард. Частично мерзлота присутствует в Чите, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Нерюнгри. Повреждения нефте- и газопроводов зафиксированы в Югре. Под дорожным полотном твердый грунт превращается в болото, что уже не раз случалось на трассе «Амур». А ежегодный ущерб экономике от деформации инфраструктуры и жилых зданий может превышать 5 млрд рублей.

В Казахстане сообщили об увеличении объема воды в Аральском море. По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов страны Сериккали Брекешева, это стало следствием реализации Казахстаном проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря». Объем воды в Аральском море увеличился на 11,5 куб. км, а пропускная способность русла реки Сырдарьи увеличилась с 350 до 700 куб. м в секунду.

Министр отметил, что готовится вторая фаза проекта, посвященная восстановлению северной части Аральского моря. В ходе ее реализации планируется строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, а также реконструкция рыбопитомников на Аральском море. Развитие гидроэнергетики в верхнем течении рек Амударьи и Сырдарьи в 1960-1980 годах без учета потребностей Аральского моря привело к резкому сокращению притока воды и высыханию Арала. До 1960 года в речных дельтах обитало свыше 70 типов млекопитающих и 319 типов птиц, на сегодняшний день их осталось меньше половины, а в низине реки Сырдарьи, более чем 100 тысяч гектаров плодородных почв превратились в соляные болота. Прежде морская экосистема содержала 24 вида рыб, которые в настоящее время исчезли. Водился карп, окунь, осётр, лосось, рыба-меч и другие. В 1980 году солёность моря беспрецедентно повысилась, и рыба полностью исчезла. Сухие ветры, дующие над высохшим морским дном Арала, поднимают пылевые бури и влияют на здоровье населения.

Обнаруженный недавно на Солнце новый тип высокочастотных акустических волн ведет себя совсем не так, как предполагали ученые. Эти волны проявляются на поверхности Солнца в районе экватора в виде закрученных вихрей, движущихся против вращения звезды. Проблема в том, что они движутся в три раза быстрее, чем предсказывает теория, и физики не смогли определить почему. Раскрытие этой загадки должно перевернуть представления ученых о физике ближайшей к нам звезды. Хотя невозможно заглянуть внутрь звезды, их внутренние процессы часто можно понять, исходя из поверхностной активности. В частности, о многом могут рассказать акустические волны. Они создаются близко к поверхности, а затем частично или полностью отражаются внутрь, где резонируют, создавая акустические колебания.

Группа ученых во главе с физиком Крисом Хэнсоном из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби изучила и проанализировала данные об этих колебаниях, используя 24 года наблюдений наземной группы телескопов Global Oscillation Network Group, десять лет наблюдений космической обсерватории Helioseismic и магнитный имидж-сканер. Исследователи обнаружили очень последовательный сигнал, который показывает наличие ранее неизвестных волн. Волны сформировали узор вихрей на поверхности Солнца, движущихся против вращения звезды. Вращение на севере всегда антисимметрично вращению в южном полушарии. Во-первых, сила Кориолиса — способ, которым экватор вращающегося сферического объекта движется быстрее, чем его полюса — возбуждает волны вихревости. Как мы знаем, такое может произойти здесь, на Земле. Кроме того, есть три механизма, которые могут влиять и модифицировать волны: магнетизм, гравитация или конвекция. Однако ни один из них не может объяснить данные наблюдений. Неожиданно это также имеет отношение к тому, что происходит на Земле. Ученые недавно обнаружили в океане высокочастотные волны, распространяющиеся в четыре раза быстрее, чем предсказывает теория. Их также пока невозможно объяснить. Совместное изучение обоих явлений может помочь разгадать тайну, стоящую за ними.



