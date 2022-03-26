Вечная мерзлота получит правовой статус

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

26 марта 2022, 17:06

Фото: pixabay.com

Закон о мониторинге многолетней мерзлоты, скорее всего, будет принят Госдумой в первом полугодии 2022 года, заявил глава Минприроды Александр Козлов на итоговой коллегии Росгидромета в пятницу, сообщает «Центр Фобос».

Многолетняя мерзлота занимает более 60% площади России. На территориях с многолетними мерзлыми грунтами проживёт около 2 миллионов россиян.

Проект закона предусматривает предоставление Росгидромету права мониторинга многолетней мерзлоты, что позволит создать современную систему наблюдения за её состоянием и поможет своевременно предотвратить разрушение строений и инфраструктуры, возведённых в регионах, расположенных в этой природной зоне.

Таяние многолетней мерзлоты, интенсивность которой усиливается, в связи с изменением климата и влечёт за собой угрозу для объектов инфраструктуры, в том числе и добывающей отрасли.

Ежегодный ущерб экономике от деформации инфраструктуры и жилых зданий может превышать 5 млрд рублей.