В префектуре Фукусима зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Фукусима, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.
Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Землетрясение ощущалось в 16 префектурах Японии. Угроза возникновения цунами, по данным Главного метеорологического управления Японии, отсутствует.
Данных о нештатных ситуациях на аварийной АЭС «Фукусима-1» не поступало. Подземные толчки ощущались в префектурах Мияги, Иватэ, Аомори.
В ночь с 16 на 17 марта примерно в том же районе произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3.
На Японию приходится до 68% всех подземных толчков в мире. В основном это связано с тем, что страна располагается на стыке четырех литосферных плит - Филиппинской, Евразийской, Тихоокеанской и Североамериканской.