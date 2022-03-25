В префектуре Фукусима зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

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25 марта 2022, 12:03

Фото: pixabay.com

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Фукусима, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Землетрясение ощущалось в 16 префектурах Японии. Угроза возникновения цунами, по данным Главного метеорологического управления Японии, отсутствует.

Данных о нештатных ситуациях на аварийной АЭС «Фукусима-1» не поступало. Подземные толчки ощущались в префектурах Мияги, Иватэ, Аомори.

В ночь с 16 на 17 марта примерно в том же районе произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3.

На Японию приходится до 68% всех подземных толчков в мире. В основном это связано с тем, что страна располагается на стыке четырех литосферных плит - Филиппинской, Евразийской, Тихоокеанской и Североамериканской.