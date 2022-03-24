Китай объявил «синий» уровень опасности в связи с песчаной бурей

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24 марта 2022, 17:56

Фото: pixabay.com

Китайский Национальный метеорологический центр обновил предупреждение «синего» уровня опасности в связи с песчаной бурей в ряде регионов страны, сообщает «Метеовести».

Китайские метеорологи посоветовали жителям нескольких провинций Китая принять меры предосторожности против сильного ветра и пыльной бури, а также порекомендовал водителям быть готовыми к плохой видимости на дорогах и контролировать скорость в целях безопасности. По прогнозу ведомства, потоки песка и пыли накроет песчаная буря.

Потоки песка и пыли накроют некоторые районы Синьцзян-Уйгурского и Нинся-Хуэйского АР, АР Внутренняя Монголия, а также провинций Ганьсу, Цинхай, Шэньси, Хэбэй и Шаньси. В частности, в некоторых районах АР Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурского АР ожидается песчаная буря.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, в которой красным цветом обозначается наивысший уровень опасности, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.