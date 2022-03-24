Росприроднадзор изучает пробы в районе нефтетерминала в Новороссийске

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24 марта 2022, 16:50

Фото: pixabay.com

Объекты нефтетерминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были повреждены из-за сильного шторма, специалисты Росприроднадзора начали отбор проб для мониторинга обстановки, сообщает ТАСС.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км.

По итогам обследования, было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3.

После этого КТК принял решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта.

Пока о полном объеме экологического загрязнения Черного моря или разливе нефти не сообщается.