Паникеры по изменению климата теперь против озеленения планеты Земля, потому что растения вызывают аллергию на пыльцу

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24 марта 2022, 16:06

Фото: pixabay.com

Нарратив о глобальном потеплении снова меняется, поскольку паникеры по изменению климата осуждают «озеленение» планеты. Новые климатические модели, выпущенные Мичиганским университетом, утверждают, что увеличение роста растений во всем мире из-за якобы более высоких температур - это плохо, потому что, поймите это: это якобы усилит аллергию на пыльцу, об этом сообщает издание «Сlimate.news».

«Наше последнее исследование показывает, что США столкнутся с 200-процентным увеличением общего объема пыльцы в этом столетии, если мир продолжит производить выбросы углекислого газа от транспортных средств, электростанций и других источников с высокой скоростью», — говорится в новом эссе, опубликованном Инсяо Чжаном и Эллисон Л. Штайнер из UMich.

«Сезон пыльцы в целом начнется на 40 дней раньше весной и продлится до 19 дней дольше, чем сегодня при таком сценарии».

По мере того, как все больше растений появляется из-за якобы повышения температуры, пыльцевая нагрузка, выделяемая в атмосферу, также будет увеличиваться. Это может вызвать у некоторых людей насморк или головные боли.

«Повышение глобальных температур будет стимулировать рост растений во многих областях, а это, в свою очередь, повлияет на производство пыльцы», — добавляет эссе. «Но температура — это только часть уравнения. Мы обнаружили, что основным фактором будущего увеличения пыльцы будет рост выбросов углекислого газа».

«Более высокая температура продлит вегетационный период, давая растениям больше времени для выделения пыльцы и размножения. Углекислый газ, тем временем, подпитывает фотосинтез, поэтому растения могут расти больше и производить больше пыльцы. Мы обнаружили, что уровни углекислого газа могут оказывать гораздо большее влияние на повышение пыльцы, чем температура в будущем».

Полностью игнорируется в исследовании тот факт, что аллергия растет по причинам, которые не имеют ничего общего с изменением климата или глобальным потеплением.

Одним из самых заметных триггеров аллергии является отсутствие воздействия или длительного и частого нахождения на открытом воздухе. Исследования, проведенные в Швеции, показали, что дети, которые растут на молочных фермах, как правило, имеют более сильную иммунную систему с меньшим количеством воспалительных эпизодов, вызванных аллергенами.

Игры детей в свободной от пестицидов грязи, просто чтобы быть чистым — это ещё и мощный способ для детей выработать иммунитет к аллергии. Кстати, ничего из этого не упоминается в статье опубликованной Nature, осуждающей планетарное «озеленение».