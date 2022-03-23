В России открыт сезон лесных пожаров

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23 марта 2022, 11:54

Фото: pixabay.com

Пожароопасный сезон открыт в восьми российских регионах. Среди них, в частности, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чечня, Астраханская и Калининградская области. По последним данным «Авиалесоохраны», 109 га горят в Забайкальском крае. Количество природных пожаров здесь превышает прошлогодние показатели в 15 раз. Соседние Бурятия и Иркутская область также усиленно готовятся к очередному сезону борьбы со стихией, сообщает ИД «Коммерсант».

На территории Сибири находятся два очага возгорания на площади, превышающей 100 га.

По информации ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, огонь возник на территории Акшинского района 21 марта (в этот день в России отмечается Международный день охраны лесов). «На тушении задействовано 69 человек и 15 единиц техники», — уточнили в ФБУ «Авиалесоохрана».

По версии представителей МЧС, виновником стал владелец чабанской стоянки, который проводил пал сухой травы вокруг своего хозяйства. «Из-за порывов ветра огонь вышел из-под контроля и перешел сначала в степной, а затем и в лесной пожар.

С начала года пожарные реагировали более 200 раз на палы сухой травы, огнем уничтожено более 35,7 тыс. га сухой растительности.

В Бурятии пока лесных пожаров отмечено не было, зафиксировано лишь четыре ландшафтных пожара на площади в 3 га. Тем не менее региональные и муниципальные власти уже ведут подготовку к сезону.

В Иркутской области в этом году резко увеличено финансирование охраны лесов от пожаров. На эти цели выделено 1,68 млрд рублей, на 723,6 млн больше, чем в прошлом году.

В Приморском крае, на землях лесного фонда в Партизанском районе вчера ликвидировали два пожара на площади 22 га. Всего в Приморском крае с начала года на землях всех категорий ликвидировано 67 пожаров общей площадью около 18 тыс. га.

В Рослесхозе также рассказали, что по предварительным прогнозным данным, в течение марта этого года в зоне особо высокого риска по рукотворным природным пожарам находятся 8 регионов Южного, Центрального, Сибирского и Дальневосточного округов.