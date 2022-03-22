Новорослесэкспорт заплатит более 2 млн рублей за причиненный вред Черному морю

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

22 марта 2022, 16:49

Фото: Соцсети

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании вреда Черному морю в размере 2,8 млн рублей к акционерному обществу «Новорослесэкспорт».

Напомним, в апреле 2021 года в ходе плановой проверки инспекторы Росприроднадзора установили, что около района № 5 Контейнерного терминала АО «Новорослесэкспорт» на поверхности участка акватории Черного моря накапливался мусор: отходы пенопласта, остатки фруктов и овощей, смет с территории предприятия, тара полиэтиленовая, тара стеклянная, растительные отходы и другой мусор.

Общая площадь загрязнения составила 150 м2, что повлекло причинение вреда окружающей среде.