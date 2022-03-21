ООН: Потепление океана грозит гибелью Большого Барьерного рифа

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21 марта 2022, 15:46

Фото: pixabay.com

В новом докладе ООН говорится, что воды у берегов Австралии сталкиваются с более частыми и сильными морскими волнами тепла, которые угрожают Большому Барьерному рифу. Команда Организации Объединенных Наций (ООН) начала визит, чтобы оценить, должен ли объект Всемирного наследия быть внесен в список «находящихся под угрозой», об этом сообщает «Рейтер».

Риф находится под угрозой еще одного массового обесцвечивания, после трех за последние шесть лет, поскольку температура поверхности моря у северо-восточного побережья Австралии взлетела до 2-4 градусов по Цельсию выше среднего, говорится в докладе австралийской экологической группы Climate Council.

Правительственное Управление морского парка Большого Барьерного рифа заявило, что большая часть морского парка у побережья штата Квинсленд пострадала от «значительного теплового стресса» в течение лета, который в Южном полушарии приходится на период с декабря по февраль.

«Это становится мрачным, и это доходит до того, что мы не можем даже смоделировать комбинацию условий, которые риф испытывает в контролируемых лабораторных условиях, чтобы различить это», — сказала морской биолог Джоди Руммер из Университета Джеймса Кука в Квинсленде.

Если изменение климата продолжится, риф может ежегодно сталкиваться с обесцвечиванием (гибелью - АН) после 2044 года, говорится в сообщении Климатического совета.

Ожидается, что отчет экспертов будет представлен к началу мая и приведет к рекомендации Комитету всемирного наследия ЮНЕСКО, который должен собраться в конце июня, о том, следует ли включить объект в список «находящихся в опасности».

Совет по климату хочет, чтобы Австралия сократила свои выбросы углерода на 75% ниже уровня 2005 года к 2030 году, что почти в три раза больше, чем цель правительства.