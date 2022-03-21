Экологические итоги недели: Арктический совет прекратил своё существование; в США выпустили генетически модифицированных комаров

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

21 марта 2022, 13:27 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Непростой выдалась минувшая неделя для Арктики: помимо полного распада Арктического совета, на её территории зафиксировали новые температурные рекорды. В США, несмотря на протесты местного населения против геоинженерии, впервые выпущены в дикую природу генетически модифицированные комары. Вскрылась новая мировая мусорная проблема: из-за разрушений береговых линий старые забытые свалки смываются в море, что опасно для здоровья океана и человека. Тем временем морская промышленная революция ставит всё биоразнообразие океана под угрозу исчезновения.

Арктика и Антарктика одновременно бьют температурные рекорды. Температура на антарктической станции Конкордия, расположенной на высоте 3234 метра над уровнем моря, накануне достигла −12,2°C, что на 40°C выше обычной температуры и это абсолютный рекорд для станции за всю историю наблюдений.

На станции Восток −17,7°C, что почти на 15°C больше максимальной температуры, которая ранее фиксировалась в марте. Информацию об аномалии в своем твиттере опубликовал исследователь экстремальных погодных условий Максимилиано Эррера.

Одновременно с потеплением в Антарктиде, где сейчас должна начаться осень, аномальные температуры зафиксированы и в Арктике. Температура на Северном полюсе поднималась на 30°C выше нормы. На полюсах сейчас, по идее, разные сезоны года. Но на них происходят аналогичные явления, а Северный и Южный полюса не должны таять одновременно.

Арктический совет, который является основным механизмом диалога государств по северной проблематике, перестал действовать на фоне демонстративного отказа западных стран от любых контактов с Россией. Международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов, окончательно распалась. Последним из арктических структур прекратил сотрудничество с Россией Совет Баренцева-Евро-Арктического региона.

Фактически, Запад бойкотирует совместную реализацию множества полезных программ, среди которых — программа арктического мониторинга и оценки, сохранения арктической природы и фауны, защиты арктической морской среды, а также программа по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации. Непримиримую позицию заняли лидеры Евросоюза, а также Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и США. В связи с этой ситуацией, в воздухе бывших стран-участниц повис вопрос, останется ли Арктика мирной?

Океан часто рассматривается как последний дикий рубеж: обширная и пустая голубая пустыня, где правят волны, киты и альбатросы. Это уже давно не так. Незаметно для многих, новая промышленная революция разворачивается в наших морях. Аквакультура, или сельское хозяйство под водой, является одним из самых быстрорастущих пищевых секторов в мире. Отлов рыбы происходит на более чем половине территории нашего океана. Километры подводных кабелей передачи данных пересекают открытое море, здесь же находятся трубопроводы, и осуществляется добыча ископаемых. И наши океанские магистрали перевозят примерно на 1 600% больше грузов на судах, чем в 1980-х годах. Новые отрасли промышленности также выстраиваются в очередь, чтобы присоединиться к этой быстро развивающейся океанской экономике: компании борются за то, чтобы начать добычу полезных ископаемых в Тихом океане; новые экспериментальные промыслы нацелены на глубоководную жизнь в океане, которую ранее считалось невозможно поймать; и геоинженерные предприятия стремятся работать в океане.

Биоразнообразие в открытом море является экологически важным и уникальным, но также хрупким и все более подверженным угрозе исчезновения из-за развития морской промышленности. Многие крупные виды китов были поставлены на грань исчезновения из-за смертельных взаимодействий с рыбной и судоходной отраслями, а также наследием китобойного промысла. Даже океанские улитки были объявлены находящимися под угрозой исчезновения из-за рисков, связанных с глубоководной добычей.

В одном регионе открытого моря в Тихом океане, заслуживающем защиты, находится древняя подводная горная цепь, вершины которой поднимаются из глубины, где они украшены коронами золотых кораллов, некоторым из которых более 4000 лет, и окружены стаями драгоценных эндемичных видов рыб, не встречающихся больше нигде на Земле. Этому же району угрожают донное траление и океанская добыча.

Ученые считают, что необходим договор, который даст возможность создания морских охраняемых районов открытого моря. Бездействие будет означать, что промышленность будет решать судьбу открытого моря для всего мира, а не наоборот.

И, к сожалению, на этом проблемы океана не заканчиваются. Исторически сложилось так, что выбор прибрежных мест для свалок был сознательным управленческим решением, и теперь, с изменением береговой линии, забытые свалки смываются в моря. Дело в том, что старые свалки не были построены для изоляции загрязнения от окружающей среды. Они были спроектированы таким образом, чтобы позволить любому токсичному химическому загрязнению или сточным водам разбавляться и рассеиваться морями на протяжении веков. Сейчас эта проблема начала вскрываться практически на всех берегах всех континентов.

Пластик, металл и бетон высовываются из почвы и разбросаны вдоль пляжей. С каждым штормом и приливом мелкие отходы и токсичные загрязняющие вещества вымываются в море.

Только в США более 800 прибрежных объектов, которые хранят токсичные отходы включая муниципальные свалки, находятся под угрозой затопления в ближайшие два десятилетия.

13 мест захоронения токсичных отходов в Техасе были затоплены во время урагана Харви в 2017 году. Разрушение исторической свалки Fox River в Новой Зеландии во время шторма в 2019 году загрязнило 100 км береговой линии. Наводнения и повышение уровня моря вымывают опасные отходы из старых мусорных свалок на тысячах объектах по всему миру. Только в Англии более 1 200 из 20 000 свалок находятся в прибрежных зонах.

По всей Европе, по разным оценкам, существует от 350 000 до 500 000 свалок, 90% из которых не соответствуют современному законодательству о контроле за отходами, требующему, чтобы свалки были выровнены и ограничены. Значительное число этих старых помоек находится в прибрежных районах или поймах.

Прибрежные свалки могут быть раскопаны и перемещены на более безопасные места внутри страны, но затраты, вероятно, будут непомерно высокими, и большинство стран просто не пойдут на это, оставив все, как есть.

Первые генетически модифицированные комары, выпущенные в США, были созданы биотехнологической фирмой Oxitec. Ученые заявляют, что таким образом можно сократить популяцию насекомых и предотвратить смертельные заболевания. Всего ученые хотят выпустить более 2 млн комаров. Комар желтолихорадочный (Aedes aegypti) способен переносить такие болезни, как вирус Зика, лихорадка Денге, вирус Чикунгунья и желтая лихорадка. Но вот вопрос: зачем ученые вмешиваются в естественные природные процессы, ведь геоинженерия опасна, а главное - кто понесёт наказание, если эксперимент провалится? Ведь комары не только заболевания переносят, а также являются кормовой базой для рыб, птиц и других животных и насекомых. Мао Цзэдун уже проводил эксперимент с воробьями, после чего от голода погибло около 20 миллионов китайцев.

Выведенные в лаборатории насекомые — самцы, поэтому они не кусают и не распространяют болезни среди людей, заверяют исследователи. Они спариваются исключительно с представительницами своего вида. По задумке ученых, потомство самок погибнет. Все самцы, были спроектированы так, чтобы нести смертельный ген, когда модифицированные вредители спариваются с дикими самками комаров. Смертельный ген передается их потомству, и оно умирает. «Чтобы убить популяцию комаров, мы используем их самцов, которые сделают эту работу за нас», — говорят представители биотехнологической компании.

Испытание сталкивается с сильным противодействием со стороны некоторых жителей Флорида-Кис, поэтому ящики с яйцами пришлось размещать на частных участках и не раскрывать общественности их местоположение, чтобы избежать их уничтожения противниками эксперимента.



