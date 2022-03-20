Арктика и Антарктика одновременно бьют температурные рекорды

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20 марта 2022, 16:29

Фото: pixabay.com

Температура на антарктической станции Конкордия, расположенной на высоте 3234 метра над уровнем моря, накануне достигла −12,2°C, что на 40°C выше средней, сообщает Метеовести.

Это абсолютный рекорд для станции за всю историю наблюдений. Рост температуры зафиксирован также на станции Восток: −17,7°C, что почти на 15°C больше максимальной температуры, которая ранее фиксировалась в марте. Информацию об аномалии в своем Твиттере опубликовал исследователь экстремальных погодных условий Максимилиано Эррера.

Учёные Национального центра данных по снегу и льду США отмечают, что это крайне необычное явление. Одновременно с потеплением в Антарктиде, где сейчас должна начаться осень, аномальные температуры зафиксированы и в Арктике. Температура на Северном полюсе поднималась на 30°C выше нормы.

Это действительно необычно. На полюсах сейчас разные сезоны года. Северный и Южный полюса не должны таять одновременно. Потепление в Антарктиде – скорее всего, случайное погодное явление, которое не связано с потеплением климата. По всей видимости, это тёплый атмосферный поток, пришедший с Тихого океана. Однако если такие изменения будут фиксировать и дальше, это станет поводом для беспокойства.

Некоторые ученые связывают таяние полюсов с изменениями магнитного поля Земли, а также вулканической активностью.