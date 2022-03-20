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В «Птичьей гавани» обнаружили свалку 10 тонн литий-ионных батарей

, 13:46

В «Птичьей гавани» обнаружили свалку 10 тонн литий-ионных батарей
Фото: pixabay.com

Ущерб от свалки батарей в природном заказнике «Птичьей гавани» в Иркутске составил 1,3 млн рублей. По материалам проверки природоохранной прокуратуры следователи возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.

Свалка литий-ионных батарей, относится ко 2 классу опасности. В результате почва загрязнена химическими веществами такими как медь, цинк, сера, свинец и олово. Свалка опасна для здоровья людей и всего живого.

В заказнике «Птичья гавань» в Иркутске, обитают краснокнижные птицы.

Заказник включает водно-болотный комплекс в пойме реки Иркут общей площадью 228 га. На его территории обитают более 200 видов птиц, в том числе внесенных в красные книги России и Иркутской области.

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