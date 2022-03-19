НАСА обнаружило гигантское облако обломков, созданное столкновением небесных тел

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19 марта 2022, 13:38

Фото: nasa.gov

Крупные столкновения между скалистыми телами сформировали нашу Солнечную систему. Наблюдения за подобным столкновением дают подсказки о том, насколько часто эти события происходят вокруг других звезд, сообщает NASA.

Большинство скалистых планет и спутников в нашей Солнечной системе, включая Землю и Луну, были сформированы или сформированы массивными столкновениями в начале истории Солнечной системы. Разбиваясь вместе, скалистые тела могут накапливать больше материала, увеличиваясь в размерах, или они могут распадаться на несколько более мелких тел.

В новом исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal, группа астрономов во главе с Кейт Су из Университета Аризоны сообщает о первых наблюдениях облака обломков от одного из этих столкновений, когда оно проходило перед своей звездой и ненадолго блокировало свет. Астрономы называют это транзитом. В сочетании со знаниями о размере и яркости звезды наблюдения позволили исследователям напрямую определить размер облака вскоре после удара, оценить размер объектов, которые столкнулись, и наблюдать за скоростью, с которой облако рассеивается.

До этого момента были только теоретические гипотезы о том, как могло выглядеть фактическое событие и облако обломков, рассказывают исследователи.

Начиная с 2015 года, команда начала проводить регулярные наблюдения за звездой возрастом 10 миллионов лет под названием HD 166191. Примерно в это раннее время жизни звезды пыль, оставшаяся от ее формирования, слиплась вместе, образуя скалистые тела, называемые планетезималями - семенами будущих планет. Как только газ, который ранее заполнял пространство между этими объектами, рассеивается, катастрофические столкновения между ними становятся обычным явлением.

Ожидая, что они могут увидеть доказательства одного из этих столкновений вокруг HD 166191, команда использовала Spitzer для проведения более 100 наблюдений системы в период с 2015 по 2019 год.

В то время как планетезимали слишком малы и далеки, чтобы их можно было разрешить телескопом, их столкновения производят большое количество пыли. Специалисты обнаружил инфракрасный свет — или длины волн немного длиннее, чем то, что могут видеть человеческие глаза. Инфракрасное излучение идеально подходит для обнаружения пыли, включая обломки, созданные столкновениями протопланет.

Глядя на пылевые диски мусора вокруг молодых звезд, астрономы могут, по существу, оглянуться назад во времени и увидеть процессы, которые, возможно, сформировали нашу собственную Солнечную систему.

Узнав о результатах столкновений в этих системах, ученые также могут получить лучшее представление о том, как часто скалистые планеты образуются вокруг других звезд.