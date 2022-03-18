В США впервые выпущены в дикую природу генетически модифицированные комары

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18 марта 2022, 11:37

Фото: pixabay.com

Первые генетически модифицированные комары, выпущенные в США, были созданы биотехнологической фирмой Oxitec. Ученые заявляют, что таким образом можно сократить популяцию насекомых и предотвратить смертельные заболевания. Всего ученые хотят выпустить более 2 млн комаров.

Комар желтолихорадочный (Aedes aegypti) способен переносить такие болезни, как вирус Зика, лихорадка денге, вирус Чикунгунья и желтая лихорадка, , рассказывает Live Science.

Oxitec заявляет, что и ранее выпусткала своих модифицированных комаров Aedes aegypti в Бразилии, на Каймановых островах, в Панаме и Малайзии, и компания сообщила, что местные популяции A. aegypti сократились по крайней мере на 90% в этих местах, сообщает Live Science.

Выведенные в лаборатории насекомые — самцы, поэтому они не кусают и не распространяют болезни среди людей, заверяют исследователи. Они спариваются исключительно с представительница своего вида. По задумке ученых, потомство самок погибнет. Все самцы, были спроектированы так, чтобы нести смертельный ген, когда модифицированные вредители спариваются с дикими самками комаров, смертельный ген передается их потомству и оно умирает.

Исследователи заверяют, что это более эффективный способ борьбы с комарами, чем распыление инсектицидов, к которым насекомые становятся все более устойчивыми. «Чтобы убить популяцию комаров, мы используем их самцов, которые сделают эту работу за нас», — говорят представители биотех-компании.

А что будет, если вдруг потомство выживет? Кто будет нести ответсвенность за будущее? Большинство ученых против экспериментов геоинженерии в дикой природе.

Чтобы упростить отслеживание измененных комаров, компания сконструировала ген, который заставляет комаров светиться определенным цветом.

Испытание сталкивается с сильным противодействием со стороны некоторых жителей Флорида-Кис, поэтому ящики с яйцами пришлось размещать на частных участках и не раскрывать общественности их местоположение, чтобы избежать вандализма.

Компания будет отлавливать комаров на протяжении всего исследования, чтобы наблюдать, как далеко насекомые удаляются от своих ящиков, как долго они живут и действительно ли самки комаров получают смертельный ген и умирают.