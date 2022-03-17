РАВИ представила ежегодный обзор рынка ветроэнергетики России

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17 марта 2022, 12:34

Фото: pixabay.com

Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) представила Обзор российского ветроэнергетического рынка 2021.

Председатель Правления РАВИ Игорь Брызгунов подчеркнул, что интерес к «зелёной» энергетике в России остаётся стабильным, несмотря на сложную и стремительно изменяющуюся экономическую повестку. Информация опубликована на сайте «c-o-k».

В январе этого года эксперты РАВИ приняли концептуальное решение по формату обзора и решили не выпускать традиционный 50-страничный документ с большим количеством статей. «По факту, мы хотели подвести некую черту и сказать о том, что рынок состоялся, он существует. Ветроэнергетика в России — это молодая индустрия, молодая отрасль, которая сформировалась.», — пояснил Роман Денисов.

Согласно опубликованной в обзоре информации, в сравнении с 2020 годом установленная мощность ВЭС в России в 2021 году выросла почти в 2 раза, а выработка ВЭС на оптовом рынке — в 2,4 раза. Суммарная установленная мощность ВЭС в России составляет 2043,44 МВт, а количество ВЭУ — 1162 единиц.

Всего до 2024 года, согласно постановлению Правительства № 449, заявлено 3,35 ГВт установленных мощностей, до 2030 года – 4,5 ГВт. При этом общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составляет 236,3 ГВт. В то же время, исследование показало, что на ветроэнергетическом рынке существуют барьеры, которые ещё предстоит преодолеть.