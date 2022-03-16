Морская промышленная революция ставит все биоразнообразие океана под угрозу исчезновения

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16 марта 2022, 09:34

Фото: pixabay.com

Океан часто рассматривается как последний дикий рубеж: обширная и пустая голубая пустыня, где правят волны, киты и альбатросы. Это уже не так. Незаметно для многих, новая промышленная революция разворачивается в наших морях, сообщает «Тhe guardian».

В последние несколько десятилетий наблюдается экспоненциальный рост в новых морских отраслях. Это включает в себя расширение добычи морской нефти и газа, а также экспоненциальный рост морских возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и приливов.

Аквакультура, или сельское хозяйство под водой, является одним из самых быстрорастущих пищевых секторов в мире. Рыбалка происходит на более чем половине нашего океана. Более 1 м км подводных кабелей передачи данных пересекают открытое море. И наши океанские магистрали перевозят примерно на 1 600% больше грузов на судах, чем в 1980-х годах.

Новые отрасли промышленности также выстраиваются в очередь, чтобы присоединиться к этой быстро развивающейся океанской экономике: компании борются за то, чтобы начать добычу полезных ископаемых в Тихом океане; новые экспериментальные промыслы нацелены на глубоководную жизнь в океане, которую ранее считалось невозможно поймать; и геоинженерные предприятия стремятся работать в океане.

Начало этой морской промышленной революции ставит в контекст срочность нового договора ООН, который будет диктовать будущее самого большого куска нашего океана и нашей планеты - открытого моря.

Охватывая все воды в 200 морских милях за пределами береговой линии стран, открытое море покрывает две трети океана. Уникально то, что это огромное пространство принадлежит всем нам.

Примерно 97% отслеживаемого промышленного рыболовства в открытом море контролируется богатыми странами, причем 86% этого промысла приходится всего на пять стран.

Биоразнообразие в открытом море является экологически важным, разнообразным, уникальным, но также хрупким и все более подверженным угрозе взрыва в морской промышленности. Многие крупные виды китов были поставлены на грань исчезновения из-за смертельных взаимодействий с рыбной и судоходной отраслями, а также наследием китобойного промысла. Даже океанские улитки были объявлены находящимися под угрозой исчезновения из-за рисков, связанных с глубоководной добычей.

В одном регионе открытого моря в Тихом океане, заслуживающем защиты, находится древняя подводная горная цепь, вершины которой поднимаются из глубины, где они украшены коронами золотых кораллов, некоторым из которых более 4000 лет, и окружены стаями драгоценных эндемичных видов рыб, не встречающихся больше нигде на Земле. Этому же району угрожают донное траление и океанская добыча.

Договор ООН, обсуждаемый в Нью-Йорке, дает надежду на создание новых инструментов для более разумного планирования этого взрывного роста в «голубой экономике» и обращения вспять, по крайней мере, некоторых из этих негативных тенденций. Одним из исторических элементов договора будет возможность создания морских охраняемых районов открытого моря.

Бездействие будет означать, что промышленность будет решать судьбу открытого моря для всего мира, а не наоборот.

Океан обеспечивает около половины мирового кислорода, питание для миллиардов людей и триллионы долларов в виде рабочих мест и доходов.