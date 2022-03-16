Более 40 видов животных Новгородской области пополнили страницы Красной книги России

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16 марта 2022, 08:30

Фото: pixabay.com

Среди подлежащих охране исчезающих видов, занесенных в Красную книгу, скопа, большой подорлик, чернозобая гагара, черный аист, беркут, балтийский чернозобик, сообщает ТАСС.

Отмечена особая роль государственного природного заповедника «Рдейский» в сохранении чернозобой гагары, пискульки, малого подорлика, беркута, среднерусской белой куропатки, золотистой ржанки. Также внесены сведения о редких обитателях национального парка «Валдайский», государственного природного заказника «Спасские мхи», памятников природы «Река Хоренка», «Река Шегринка» и памятника природы «Куличиный луг».

В написании видовых очерков участвовали 213 экспертов из институтов Российской академии наук, ведомственных институтов, других научных учреждений, высших учебных заведений, учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями.

С расширением городов, человек все больше наступает на природу. Строительство, ведение сельского хозяйства. По сути, вся экономическая деятельность человека лишает птиц и животных привычных и традиционных мест их обитаний.

Единственным спасением являются природные заказники, ООПТ и заповедники, но и на них посягаются чиновники и бизнес. В результате, ежегодно обитатели теряют тысячи неприкосновенных гектар в угоду урбанизации человека.