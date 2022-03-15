Возможно ли восстановление поврежденных экосистем Земли

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15 марта 2022, 15:11

Фото: pixabay.com

«Восстановление и поддержка пострадавших экосистем Земли» — такую статью написали 10 авторов из 6 стран, обдумав итоги 400 исследований, сообщает «The Royal Society».

Учитывая, что лишь немногие экосистемы на Земле не пострадали от человека, их восстановление имеет большие перспективы для прекращения кризиса биоразнообразия и обеспечения предоставления экосистемных услуг человечеству, говорится в исследовании.

Ученые проанализировали нарушения от разливов нефти, сельского хозяйства, лесозаготовок, затоплений, засух и добычи ископаемых, которые, показывают, что, хотя экосистемы движутся к восстановлению после нарушений, но они редко восстанавливаются полностью.

Этот результат усиливает сохранение нетронутых экосистем в качестве ключевой стратегии защиты биоразнообразия.

Поскольку большая часть Земли прямо или косвенно подвергается воздействию людей, восстановление стало одним из наиболее важных инструментов для сдерживания кризиса биоразнообразия и восстановления поврежденных экосистем.

Наука об экологическом восстановлении, относительно молода и еще не в полной мере воспользовалась потенциалом для поиска общих закономерностей в многочисленных проектах восстановления и функционирования экосистем. В исследованиях доминируют проекты, которые контролируют отдельные участки и проводятся в течение коротких периодов времени.

Усилия по восстановлению часто направлены на восстановление биоразнообразия и функций экосистем, которые были утрачены с нарушением.

Собрав статистику, специалисты построили модели, оценили эффективность удобрений, диспергаторов нефти, промывок растворами, посыпки древесными остатками, смешения биологических видов, дноуглубительных работ и выжигания.

Исследование часто обнаруживало отсутствие полного восстановления, и слабой способности экосистем противостоять и восстанавливаться после ущерба.

Вывод был сделан неутешительный. «Мы, в общем, поняли, что экосистемы после крупных нарушений уже полностью не восстановятся».

В смысле, что ни у кого не получится восстановить такой же ландшафт и экосистему, которая была до нарушений ее естественного состояния.

Хотя многие исследования отделяют активное восстановление от пассивного восстановления, различие между ними может быть размытым, особенно когда прекращение нарушения требует значительного участия человека, такого как удаление плотин или водохранилищ.

А с другой стороны, почему бы не восстановить или рекультивировать что-то новое, пусть не такое как было, например высадить лес, по которому приятно гулять и который постепенно сам создаст новые экосистемы и выстроит природные взаимосвязи.