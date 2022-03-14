Экологические итоги недели: солёный Каспий «смешался» с пресной Курой; растения, ненужные людям - вымирают

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14 марта 2022, 10:44 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На минувшей неделе пришли тревожные экологические вести из Азербайджана, где пресноводная Кура из-за падения уровня воды смешивается с морской водой Каспия. Российские экологи уверены, что продажа хлеба без упаковки снизит его себестоимость и экологическую нагрузку на её утилизацию. Растения, которые не нужны людям, постепенно вымирают, говорится в профильном исследовании. Будущая картина биоразнообразия выглядит мрачно, из-за потери видов, не участвующих в экономической деятельности человека. Антисанкционный закон об упрощении некоторых процедур в строительной отрасли приведет к деградации водных объектов в России. На минувшей неделе НАСА признало, что, возможно, пришло время изучить процесс секса и рождаемости в космосе, так как это имеет ключевое значение для успеха миссий и строительства внеземных поселений на Марсе и Луне.

Из-за смешения каспийских вод с рекой Курой в Нефтечалинском районе на юге Азербайджана возникли серьёзные экологические и аграрные проблемы. Падение уровня воды в реке достигло минимальных значений за последние десятилетие. Соответствующая комиссия, созданная указом президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с засолением реки Куры, занимается решением этого вопроса. Глобальное ускорение засоления пресной воды из-за деятельности человека, такой как сельское хозяйство, добыча ресурсов и урбанизация, и ее усиление в результате изменения климата является однозначным. Последние годы с наступлением лета местные фермеры жалуются на выжигаемые солнцем поля, всё больше пересыхают русла рек. А теперь ещё экологи заговорили об катастрофичном обмелении трансграничной реки Куры. Азербайджан занимает 20-е место в списке стран, которые столкнутся с серьёзным дефицитом водных ресурсов к 2040 году.

Российский союз пекарей поддержал идею продавать хлеб без упаковки, которая составляет до 5% от итоговой цены. Затраты на упаковку в связи с санкциями уже выросли в 1,5 раза и продолжают увеличиваться, а ведь её ещё необходимо утилизировать. Производители хлеба утверждают, что на всех этапах производства и доставки есть необходимые условия, чтобы отказаться от упаковки. Остается только решить этот вопрос среди розничных продавцов. Предложение продавать некоторые товары без упаковки обсуждали на заседании оперштаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен в Минсельхозе. Ведомство на данный момент прорабатывает вопрос реализации этой инициативы, однако вносить подобные изменения в нормативно-правовую базу может только Роспотребнадзор.



Мрачно выглядит будущая картина биоразнообразия, поскольку анализ более 80 000 видов растений прогнозирует серьёзное сокращение или попросту вымирание многих из них. В основном потери видов сопровождаются экономической деятельностью человека, что угрожает потерей среды обитания для многих. Пахотные земли, вырубка лесов, рост городов и любая другая деятельность человека сопровождается гибелью огромного числа видов и даже целых экосистем. «Это не будущее, это происходит. Многие виды растений вымрут уже «завтра», потому что люди в них не нуждаются», - говорит Джон Кресс, почетный куратор ботаники в Смитсоновском национальном музее естественной истории и ведущий автор исследования. Исследователи из одноимённого института решили точно классифицировать, какие виды растений были наиболее затронуты людьми с начала антропоцена - геологической эпохи, отмеченной глубоким воздействием человека на Землю, в результате индустриализации. Есть 6 749 растений, которые являются победителями и полезны для людей, таких как кукуруза, рис, пшеница и другие культуры, которые покрывают 40% поверхности планеты. И около 20 290 видов растений классифицируются как проигравшие, в основном потому, что они не полезны для человека, которые уже признаны исчезающими видами.

Результаты показывают, что в будущем будет намного меньше биоразнообразия, что, в свою очередь, приведет к потере разнообразия животных и сделает экосистемы еще более уязвимыми перед лицом экстремальных погодных условий, изменений климата или большей деградации из-за воздействия человека.

Сенаторы из комитета Совета Федерации по экономической политике высказывают опасения, что закон об упрощении некоторых процедур в строительной отрасли в условиях введенных в отношении РФ санкций может привести к необратимой деградации водных объектов в стране. Новый документ, отменяет проверку объектов капитального строительства, расположенных в границах зон затопления или водоохранных зон. Что может привести к загрязнению, засорению, заиливанию и истощению вод. Поспешный законопроект необходимо отредактировать уверены экологи.

НАСА долгое время избегало вопроса о сексе между астронавтами или космическими туристами разного пола. Тем не менее, на прошлой неделе агентство признало, что, возможно, пришло время рассмотреть возможность поиска способа изучения этого насущного предмета, помимо тестов, вязаного со спариванием плодовых мух, червей, улиток, медуз, рыб, лягушек, куриных яиц и грызунов. В будущем, вероятно, всё больше гражданских лиц, не только астронавтов, но и космических туристов, среди которых могут быть супружеские пары - будут отправятся на орбиту, особенно если предложения по будущим космическим отелям будут реализованы.

Ожидается, что путешествие на Марс займет от семи до девяти месяцев в каждую сторону, причем более года на поверхности «красной планеты» люди будут жить под куполами, объяснили ученые из Университета Конкордия в Монреале. Не исключено, что астронавты могли бы зачать ребенка, а затем родить его в космосе между покиданием Земли и прибытием на «красную планету».

«Ракетостроение может привести нас в космическое пространство», — считают канадские ученые, но «именно человеческие отношения будут определять, будем ли мы процветать». Канадская команда хочет, чтобы НАСА, ЕКА, SpaceX, Blue Origin или другие крупные космические агентства создали рабочий офис, для подробного изучения этой проблемы.