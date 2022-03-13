Продажа хлеба без упаковки снизит его себестоимость

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13 марта 2022, 12:31

Фото: pixabay.com

Российский союз пекарей выдвинул идею продавать хлеб без упаковки – она составляет 5% от итоговой цены, и затраты на нее уже выросли в 1,5 раза, сообщает издание «Коммерсант».

Это кажется и рациональным, и экологичным. Ведь упаковку еще необходимо утилизировать. Утверждают, что на этапах производства и доставки есть все условия, чтобы не использовать упаковку. Остается только решить этот вопрос внутри магазинов.

Предложение продавать некоторые товары без упаковки обсуждали на заседании оперштаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен в Минсельхозе. Ведомство на данный момент прорабатывает вопрос реализации продуктов без упаковки, однако вносить подобные изменения в нормативно-правовую базу может только Роспотребнадзор.