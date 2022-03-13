Экологи выступают против открытых угольных перевозок во Владивостоке

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13 марта 2022, 11:56

Фото: pixabay.com

Во Владивостоке местная общественность и экологи продолжают обсуждать тему открытых угольных перевозок - они неоднократно обращались с жалобами с требованием прекратить открытую навалку угля в портах, об этом сообщает ТК «Экология жизни».

В портах стивидорные компании наваливают уголь открытым способом, из-за чего чёрная угольная взвесь разлетается по округе, оседает на жилых массивах и загрязняет воздух.

Горожане уверены, что пыль вредит их здоровью и заявляют, что в районе порта увеличилось количество людей с заболеваниями лёгких.

Тема «угольного загрязнения» на слуху уже не первый год. Исследования последних лет, проведенные институтом физиологии труда (Раввин и др.), указывают на возможность развития фиброза легких под влиянием вдыхания чистой угольной пыли, не содержащей ни кварца, ни силикатов. Эти фиброзы протекают доброкачественно, исследование опубликовано на «MedUniver».

Из всех видов органических пылей наибольшую опасность представляет угольная пыль. Фиброзы легких, наблюдаемые при антрако-силикозах, обусловливаются не угольной, а, как указывалось выше, содержащейся в ней в качестве примеси минеральной пыли, куда входит кварц и силикаты. Примесь минеральных частиц в угольной пыли может быть довольно значительной; так, в бурых углях она достигает 25—30%.

Мнение, что фиброзы легких в этих случаях вызываются минеральной пылью, подтверждается тем, что в легочной ткани рабочих, вдыхавших угольную пыль с примесью минеральной, химически определяется наличие повышенного количества кремнезема.