Археологи нашли свидетельства пожара 1595 года в Пизанском соборе

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12 марта 2022, 14:21

Фото: pixabay.com

Недавние реставрационные работы в Пизанском соборе предоставили возможность для междисциплинарного анализа памятника, который определил интересные аспекты его истории, сохранения и структурной безопасности. В частности, изучение матронеума (верхняя галерея) дало подсказки о роли сооружений в известном пожаре, произошедшем в 1595 году, сообщается в исследованиях опубликованных в «Тandfonline».

Были проанализированы модели изменений и формы повреждений на стенах каменной кладки, чтобы лучше понять их связь с этим катастрофическим событием.

Исследование образцов камня позволило выявить на поверхности текстурные и минералогические особенности, характерные для повреждения огнем.

Доказательства пожара также обеспечили конечную точку ante quem, чтобы правильно интерпретировать и диахронически датировать рисунок повреждений, состоящий из трещин в восточной арке, поддерживающей купол.

Трещины, вероятно, были вызваны явлением консолидации почвы, связанным с известным наклоном Пизанской башни, за столетия до пожара.

В 1063 году пизанцы захватили Палермо, в том же году приступили к возведению новой базилики Сан-Марко. Амбициозные пизанцы решили превзойти венецианцев и награбленные в Палермо богатства пустили на строительство роскошного кафедрального собора, к возведению которого приступили уже через год, в 1064 году.

Проект собора подготовил архитектор Бускето и 36 лет руководил строительством. В соборе он и был похоронен – его гробница находится сразу при входе, у левой двери. Его дело продолжил архитектор Райнальдо, который спроектировал фасад. Украшением фасада занимались скульпторы Гильельмо и Бидуино.

В 1118 году еще неоконченный собор был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы (Санта-Мария Ассунта).

В 1595 году в соборе случился страшный пожар. В результате восстановления и дальнейших реконструкций интерьер собора был сильно изменен.