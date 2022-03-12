Тысячи смертей дюгоней и черепах последуют за наводнениями в Квинсленде, прогнозируют эксперты

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12 марта 2022, 13:40

Фото: pixabay.com

Ученые уверены, что потеря прибрежных лугов морских водорослей из-за наводнений, нагруженных осадками, могут вызвать массовый голод в водной части дикой природы. Сотни дюгоней и тысячи черепах, вероятно, умрут от голода в ближайшие месяцы после того, как паводковые воды задушили луга водорослей Квинсленда осадками, сообщает «Тhe guardian».

Полковник Лимпус, главный ученый по дикой природе и угрожаемым видам в экологическом отделе Квинсленда, настолько знаком с моделью смерти, которая следует за большими наводнениями, что может предоставить временную шкалу того, что ждет.

Дюгони - это вид водных млекопитающих, единственный в роде дюгоней из семейства дюгоневых. Других современных представителей семейства не осталось, но к нему относилась истреблённая в XVIII веке стеллерова корова. Название «дюгонь» происходит от малайского duyung, означающего «морская дева».

«Это начнет быть очевидным примерно в апреле, и это достигнет пика, который мы, вероятно, увидим примерно в сентябре и октябре.

«Я ожидаю, что мы перепрыгнем от десятков дюгоней в год, умирающих, выбрасывающихся на мель вдоль восточного побережья Квинсленда, до сотен. Я ожидаю, а выбрасывание мертвых зеленых черепах подскочит с сотен до тысячи».

Это то, что произошло после разрушительных наводнений в Квинсленде в 2010-11 годах.

Это также произошло в 1991 году, когда два больших наводнения с разницей примерно в месяц привели к тому, что река Мэри сбросила огромное количество пресной, насыщенной осадками воды в залив Херви, убив около 1000 кв. Км субприливных водорослей.

«Это оказало большое влияние на популяцию дюгоней и на популяцию черепах. У нас была самая высокая когда-либо зарегистрированная смертность дюгоней, связанная с этим событием».

Те, кто выжил, мигрировали, и им потребовалось несколько лет, чтобы среда обитания восстановилась достаточно, чтобы стада вернулись обратно.

Лимпус сказал, что дюгони и черепахи обычно несут много жира, и поэтому им требуется некоторое время, чтобы зачахнуть.

«Вы можете забрать запасы продовольствия сейчас - как я ожидаю, происходит с этими наводнениями - но выбросы на берег не начнут увеличиваться, пока они не израсходуют свои жировые запасы.

Ученые находятся в замешательстве, учитывая сокращающийся интервал между крупными наводнениями, которые раньше имели вероятность произойти раз в 100 лет.

«У нас было два наводнения, снова с разницей в месяц или два. Затем у нас это было снова в 2013 году, и в 2017 году, и снова сейчас».

Как поддерживать популяцию черепах, дюгоней и других видов, зависящих от водорослей не ясно, по крайней мере ученые и экологи к этому не готовы и еще не придумали план Б.