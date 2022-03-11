Правительство РФ начнёт оздоровления реки Терек в Дагестане

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11 марта 2022, 08:52

Фото: wikimedia.org

Река Терек протекает по территории шести субъектов России: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии и Дагестана, её оздоровление напрямую будет влиять на здоровье населения и восстановление природных экосистем.

Правительство РФ поддержит проекты по очистке русла реки Терек в Дагестане, что позволит обезопасить от подтопления близлежащих территорий и населенных пунктов, а также будет способствовать развитию мелиоративной систем северной зоны региона, сообщает ТАСС.

В результате паводка на реке Терек в 2016 году произошло заиление каналов, по которым вода поступает в Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы, расположенные в северной зоне республики. Из-за нестабильного водообеспечения водоемы находятся в критическом состоянии. Водные объекты имеют важное значение для мелиорации, рыбохозяйственного комплекса и экологической системы. Кроме того, заилений каналов приводит к угрозе возникновения ЧС и затопления близлежащих территорий.

Река протяженностью 623 км впадает в Каспийское море.