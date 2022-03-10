Росприроднадзор обяжет Нижегородскую администрацию прекратить сброс грязных сточных вод в Оку

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10 марта 2022, 11:46

Фото: Соцсети

Администрацию Автозаводского района Нижнего Новгорода через суд обяжут прекратить сброс в Оку неочищенных сточных вод. Материалы административного расследования, проведенного Межрегиональным управлением Росприроднадзора переданы в суд.

Начиная с 2020 года сброс осуществлялся через автозаводский обводной канал, предназначенный для отвода дождевых и талых вод с территории района. Локальные очистные сооружения на нем отсутствовали. Анализ отбора проб выявил превышения допустимых концентраций по целому ряду загрязняющих веществ: по цинку - в 19 раз, по никелю – в 17 раз, по меди – в 80 раз, по нефтепродуктам – 4,6 раза и т.д.

Теперь прокуратура через суд намерена добиваться признания бездействия Администрации Автозаводского района незаконным, а также обязать юридическое лицо прекратить сброс в р. Оку неочищенных дождевых и талых вод.